Conte annuncia | «Dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un “libera tutti”»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 aprile 2020) Il premier Giuseppeha parlato in un’intervista a La Repubblica dell’inizio della Fase 2 per l’emergenza Coronavirus Il Premier Giuseppeha parlato in un’intervista a La Repubblica dell’inizio della Fase 2 per l’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole. ANNUNCIO – «Stiamo lavorando, proprio in queste ore per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese, dalla manifattura alle costruzioni per il 4. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown: rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese. Annunceremo questo nuovo piano al più tardi all’inizio della prossima settimana. La condizione per ripartire sarà il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, per i luoghi di lavoro, per le costruzioni e per le aziende di trasporto». SCUOLA – «La ...