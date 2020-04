Ancora carenze al Pio Albergo Trivulzio: "Abbiamo finito le divise monouso" (Di domenica 26 aprile 2020) Mentre da domani proseguirà il lavoro dei pm di Milano sulla tentacolare inchiesta, con quasi 25 fascicoli, sulla gestione delle Rsa e sulle morti di centinaia di anziani, tra testimonianze e perquisizioni, i medici del Pio Albergo Trivulzio, la storica ‘Baggina’ in cui ci sono stati già oltre 200 decessi da marzo, vengono ascoltati anche in un’indagine parallela dall’Agenzia di tutela della salute. Allo stesso tempo, la situazione al Pat rimane molto difficile, tanto che lo stesso istituto in un bollettino interno spiega che le “divise monouso” per i medici “sono esaurite in struttura e irreperibili sul mercato”.Intanto, il ‘Comitato giustizia e verità per le vittime del Trivulzio’, che ha già raccolto l’adesione di oltre 100 parenti di anziani morti o Ancora ricoverati nella casa di riposo, ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - allarme del Saues : Ancora gravi carenze sui Dpi per i medici del 118

Intanto, il ‘Comitato giustizia e verità per le vittime del Trivulzio’, che ha già raccolto l’adesione di oltre 100 parenti di anziani morti o ancora ricoverati nella casa di riposo, ha deciso di ...

Territorio. La sanità ha perso il legame

Bisogna andare cauti a trarre da una situazione di emergenza – e quando l’emergenza è ancora viva - delle conclusioni generali ... stressando l’organizzazione, metterne a nudo le carenze. Una reazione ...

