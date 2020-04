Amici | Nicolai su Javier svela | “La produzione ci metteva contro”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 26 aprile 2020)19,Gorodiski lancia un’insinuazione sul programma, e suRojas: “L’ho perdonato” Anche se l’ultima edizione didi Maria De Filippi è finita ormai da circa un mese, gli allievi che più hanno lasciato un segno nel pubblico, continuano a fare parlare di sé. Tra questi c’èGorodiski, ballerino di danza classica, che si è contraddistinto per il suo carattere a volte irrispettoso del programma e dei professori, oltre che irruento. Molte delle discussioni avvenivano con il suo rivaleRojas, anche se ad oggi i due sono diventatie stanno passando la quarantena insieme. Raggiunto da MondoTV 24,ha spiegato questa riappacificazione con, addossando molta responsabilità al programma di Maria De Filippi: “Quando siamo entrati in casetta non so dire ...