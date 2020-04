Amadeus, avete ma visto la sua casa? È in un nuovissimo grattacielo! (Di domenica 26 aprile 2020) Uomo di successo e noto ed amato personaggio pubblico, Amadeus vive insieme e Giovanna Civitillo in una splendida casa in un grattacielo moderno È senza dubbio tra i personaggi televisivi più simpatici, bravi, apprezzati ed amati, Amadeus, che gode di un successo che mette d’accordo praticamente tutti e una lunga esperienza in tv: ma dove vive e com’è la sua splendida casa condivisa con Giovanna Civitillo? Il famoso conduttore, che di recente ha lanciato una proposta importante a Fiorello, vive in un appartamento da favola, che si trova al quindicesimo piano di un grattacielo moderno, in quel di Milano, tra Corso Sempione e la zona “ex fiera”, proprio vicino alla Rai. La bravura e la capacità di Amedeo, stando alla bellezza della sua casa, non si limita al lavoro che compie e gestisce in modo splendido, ma ... Leggi su chenews Avete mai visto il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo? Ecco Josè - somigliante al conduttore dei Soliti Ignoti [FOTO]

Amadeus come non l’avete mai visto : assomiglia a John Lennon [FOTO]

Avete mai visto i genitori di Amadeus - conduttore dei Soliti Ignoti? Ecco Antonella e Corrado [FOTO] (Di domenica 26 aprile 2020) Uomo di successo e noto ed amato personaggio pubblico,vive insieme e Giovanna Civitillo in una splendidain un grattacielo moderno È senza dubbio tra i personaggi televisivi più simpatici, bravi, apprezzati ed amati,, che gode di un successo che mette d’accordo praticamente tutti e una lunga esperienza in tv: ma dove vive e com’è la sua splendidacondivisa con Giovanna Civitillo? Il famoso conduttore, che di recente ha lanciato una proposta importante a Fiorello, vive in un appartamento da favola, che si trova al quindicesimo piano di un grattacielo moderno, in quel di Milano, tra Corso Sempione e la zona “ex fiera”, proprio vicino alla Rai. La bravura e la capacità di Amedeo, stando alla bellezza della sua, non si limita al lavoro che compie e gestisce in modo splendido, ma ...

pietrosorbino : Non se ne può più di Insigne e Amadeus se non avete niente nella libreria aziendale mandate in onda o filmati dell' istituto luce. -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus avete Sanremo 2021, per Amadeus sarà il primo dopo il Coronavirus Everyeye Serie TV Fiorello minaccia Jovanotti: "Se non fai Sanremo ti buchiamo le gomme"

Con Ama e Fiore siamo amici: quel gruppo cresciuto attorno a Claudio Cecchetto è fatto da brave persone, che non mi hanno mai deluso e spero di non avere io deluso loro ... anzi, dagli Amarello, ...

Non voglio cambiare pianeta, il docutrip di Jovanotti: il promo video del viaggio in Sud America

Jovanotti e il docutrip Non voglio cambiare pianeta, 4000 km in bici: "Mesi di felicità estrema" play 164 • di askanews Jovanotti: "Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello? È presto ... 66309 • di ...

Con Ama e Fiore siamo amici: quel gruppo cresciuto attorno a Claudio Cecchetto è fatto da brave persone, che non mi hanno mai deluso e spero di non avere io deluso loro ... anzi, dagli Amarello, ...Jovanotti e il docutrip Non voglio cambiare pianeta, 4000 km in bici: "Mesi di felicità estrema" play 164 • di askanews Jovanotti: "Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello? È presto ... 66309 • di ...