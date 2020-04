Ultima ordinanza della Regione Campania, via libera all’attività fisica (Di sabato 25 aprile 2020) Attraverso il sito ufficiale della Regione Campania viene resa nota l’Ultima ordinanza dovuta all’emergenza COVID-19.... L'articolo Ultima ordinanza della Regione Campania, via libera all’attività fisica proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 25 aprile 2020) Attraverso il sito ufficialeviene resa nota l’dovuta all’emergenza COVID-19.... L'articolo, viaall’attivitàproviene da ForzAzzurri.net.

PiacenzaPress : Ultima ordinanza della Regione: per Piacenza non cambia nulla - costantonio11 : Fin qui l'ho criticata poco e niente pur non avendola votata, anche perché lei come tutti si stanno trovando a gest… - ComuneSeveso : Il TAR ha sospeso provvisoriamente l'ultima #ordinanza della #RegioneLombardia limitatamente alla parte relativa al… - bizcommunityit : Nuova ordinanza Zaia, altri allentamenti - Ultima Ora - ANNAQuercia : Nuova ordinanza Zaia, altri allentamenti - Ultima Ora - ANSA -