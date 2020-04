Salvini | Governo ci ascolti o stop concordia nazionale Pagheremo Mes col sangue

LegaSalvini : #CORONAVIRUS, #SALVINI : «IL GOVERNO ASCOLTI IL NOSTRO PIANO O DICIAMO STOP ALLA CONCORDIA NAZIONALE» - carlaruocco1 : E con il tweet di oggi sarà almeno la ventesima volta che per Salvini il Governo #Conte ha approvato il #MES. Orama… - Corriere : Salvini: «Il governo ascolti il nostro piano o diciamo stop alla concordia nazionale» - GravinoNadia : @lillo_letterio @Marco_dreams Ma la mia voce c è eccome. Sono stata la prima ad applaudire Conte quando lo ha sputt… - PDibattista : RT @FMisfatto: Salvini ordina alle “ sue “ regioni di non richiedere la cassa integrazione, per poi soffiare sul fuoco del malcontento da l… -

Salvini Governo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salvini Governo