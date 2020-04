davidefaraone : Agroalimentare rischia di bloccarsi, anziani e disabili di non essere assistiti. Braccianti, colf e badanti sono st… - g_brescia : Serve un provvedimento mirato richiesto da imprese e famiglie italiane. Non solo per l’agricoltura ma anche per col… - ve10ve : RT @Assindatcolf: ?? 'Solo nei primi 15 giorni di aprile i licenziamenti sono cresciuti del 30% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso'… - andreazini56 : RT @Assindatcolf: ?? Per fare chiarezza su come comportarsi con #colf, #badanti e #babysitter al tempo del #coronavirus, incontriamo di nuov… - andreazini56 : RT @Assindatcolf: ?? 'Solo nei primi 15 giorni di aprile i licenziamenti sono cresciuti del 30% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso'… -

Ultime Notizie dalla rete : Per colf Bonus colf e badanti fino a 400 euro o Rem, novità decreto aprile 2020 The Italian Times Per colf e badanti i primi aiuti economici Sindacati e datori aprono «CassaColf»

In aggiunta a quanto messo a disposizione a titolo di indennità Covid-2019 mediante la convenzione con Unisalute, Cassa Colf erogherà un’ulteriore indennità di 40 euro per massimo 14 giorni ai ...

Fase 2, Cirio: settimana cruciale per capire se il Piemonte può ripartire

Inoltre abbiamo stanziato 5 milioni di euro in un fondo di garanzia per coprire le spese dei lavoratori che rischiano di rimanere scoperti, come le colf, gli intermittenti, gli stagionali del turismo» ...

In aggiunta a quanto messo a disposizione a titolo di indennità Covid-2019 mediante la convenzione con Unisalute, Cassa Colf erogherà un’ulteriore indennità di 40 euro per massimo 14 giorni ai ...Inoltre abbiamo stanziato 5 milioni di euro in un fondo di garanzia per coprire le spese dei lavoratori che rischiano di rimanere scoperti, come le colf, gli intermittenti, gli stagionali del turismo» ...