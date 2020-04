Musica, posticipato in autunno “Noi due tour” di Gigi D’Alessio: ecco tutte le date (Di sabato 25 aprile 2020) A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, è stato rinviato in autunno il ‘Noi due tour 2020’ di Gigi D’Alessio. Queste le nuove date del tour: 3 ottobre – Palasport – Castel di sangro-L’Aquila (data zero, recupero dell’11 aprile) 14 e 15 ottobre – Teatro Metropolitan – Catania (recupero del 24 e 25 aprile) 17 ottobre – PalaMilone – Crotone (recupero del 22 aprile) 19 ottobre – Teatro Ponchielli – Cremona (recupero del concerto inizialmente previsto il 29 marzo e già posticipato al 6 giugno) 20 ottobre – Politeama Genovese – Genova (recupero del concerto inizialmente previsto il 25 marzo e già posticipato al 4 maggio) 24 ottobre – Teatro Verdi – Firenze (recupero del 27 aprile) 25 ottobre – Teatro ... Leggi su ildenaro Musica - posticipato in autunno “Noi due tour 2020” di Gigi D’Alessio (Di sabato 25 aprile 2020) A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, è stato rinviato inil ‘Noi due tour 2020’ diD’Alessio. Queste le nuovedel tour: 3 ottobre – Palasport – Castel di sangro-L’Aquila (data zero, recupero dell’11 aprile) 14 e 15 ottobre – Teatro Metropolitan – Catania (recupero del 24 e 25 aprile) 17 ottobre – PalaMilone – Crotone (recupero del 22 aprile) 19 ottobre – Teatro Ponchielli – Cremona (recupero del concerto inizialmente previsto il 29 marzo e giàal 6 giugno) 20 ottobre – Politeama Genovese – Genova (recupero del concerto inizialmente previsto il 25 marzo e giàal 4 maggio) 24 ottobre – Teatro Verdi – Firenze (recupero del 27 aprile) 25 ottobre – Teatro ...

RollingStoneita : #LadyGaga aveva già annunciato che avrebbe posticipato l'uscita prevista per il 10 aprile a causa dell'emergenza… - Samuele_Pirotta : Posticipato il concerto di #GiannaNannini che si doveva tenere il 30/05 allo stadio Artemio Franchi. Probabile ipot… - PunkLullaby : L'album dei killers posticipato a data da destinarsi e io che stavo contando i giorni praticamente per avere la musica nuova che palle - itsourxxink : RT @RollingStoneita: #LadyGaga aveva già annunciato che avrebbe posticipato l'uscita prevista per il 10 aprile a causa dell'emergenza #coro… - renaldi23723165 : RT @RollingStoneita: #LadyGaga aveva già annunciato che avrebbe posticipato l'uscita prevista per il 10 aprile a causa dell'emergenza #coro… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica posticipato Musica, posticipato in autunno "Noi due tour" di Gigi D'Alessio: ecco tutte le date Il Denaro Musica, posticipato in autunno “Noi due tour” di Gigi D’Alessio: ecco tutte le date

Con una web tv in alta definizione il Teatro di San Carlo propone per l'intera giornata opere integrali, balletti, spettacoli e rubriche. L'iniziativa nasce ...

HOME FESTIVAL: il festival di Venezia posticipato a Luglio 2021

un anniversario importante che avremmo voluto festeggiare insieme al nostro pubblico per celebrare 10 anni di grande musica”, dichiara Home Festival. “Purtroppo alla luce dell’emergenza COVID-19 e a ...

Con una web tv in alta definizione il Teatro di San Carlo propone per l'intera giornata opere integrali, balletti, spettacoli e rubriche. L'iniziativa nasce ...un anniversario importante che avremmo voluto festeggiare insieme al nostro pubblico per celebrare 10 anni di grande musica”, dichiara Home Festival. “Purtroppo alla luce dell’emergenza COVID-19 e a ...