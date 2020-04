Morto Kim Yong Un, chi è Kim Yo Yong: la sorella-successore (Di sabato 25 aprile 2020) Morto Kim Yong Un, chi è Kim Yo Yong la sorella che dovrebbe raccogliere il suo testimone. Una figura fino ad oggi ancora poco conosciuta Morto Kim Yong Un, si apre la caccia alla successione. Il giovane leader nordcoreano non appare, da parecchio tempo, pubblicamente. E oggi sono atrribvate conferme improtanti del suo decesso, dovuto … L'articolo Morto Kim Yong Un, chi è Kim Yo Yong: la sorella-successore proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Kim Jong-un è morto? Intanto la Cina manda in team in Corea del Nord

Kim Jong-Un morto : mistero sulla fine del dittatore nordcoreano

Davide : Secondo fonti giapponesi e cinesi,il leader della Corea del Nord Kim Jong-un sarebbe morto o in stato di morte cere… - TizianaFerrario : È morto Kim Jong un? Sarebbe stato sottoposto ad un intervento al cuore. Mistero da dittatura. N. Korea Dictator Ki… - djrectionah : RT @anikeatable: In Ch senso Kim Jong-un potrebbe essere morto? Questo 2020 è veramente un anno che rimarrà impresso - starkRt_ : Raga se Kim J0ng Un è morto davvero forse questo 2020 può davvero avere una svolta positiva dopo tutto - tommasotmb : Fonti non ufficiali danno Kim Jong Un per morto. Nel caso, niente paura, gli succede quella simpaticona di sua sore… -

Corea del Nord, morto Kim Yong-un? Trump: "Fake news della Cnn" Business Insider Italia Kim Jong-un è morto? Intanto la Cina manda in team in Corea del Nord

Continua a essere fitto e denso di ombre il tema riguardante lo stato di salute di Kim Jong-un. Il capo di stato della Corea del Nord viene dato per morto ormai da più parti, ma non si hanno conferme ...

La soluzione nordcoreana contro il Coronavirus: ammazzare il dittatore se malato

Forse morto di Coronavirus, forse morto per un attacco di cuore, soluzione più probabile. Restano però le perplessità sui numeri del Coronavirus in Corea del Nord e sulla possibilità, mai del tutto ...

