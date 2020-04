Milano, 25 aprile: tensione in strada (Di sabato 25 aprile 2020) Tensioni a Milano nel giorno della Liberazione: un gruppo di manifestanti è stato fermato dalla polizia mentre improvvisava un corteo in memoria dei partigiani. Intorno alle 11:50, in zona via Padova, i poliziotti hanno incontrato circa 15 militanti dei Carc e la scena è stata ripresa da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena dai balconi. Dai filmati si vedono degli agenti che bloccano anche ragazze e anziani, tra i quali uno in bici che è finito sull’asfalto. Mattarella, 25 aprile: "Oggi come allora supereremo le avversità" Il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Liberazione d’Italia dal fascismo: "Chi combatte il virus onora la Repubblica" Sempre a Milano, circa 20 antagonisti dei centri sociali sono stati fermati dalla polizia in via Ascanio ... Leggi su blogo 25 aprile : Pugliese (Conad) - ‘non collaboreremo con onlus Milano’

25 aprile - sindaco di Milano canta “Bella Ciao”

25 aprile - svastiche e simboli fascisti su lapidi per la Resistenza in diverse zone d’Italia. Cortei degli antagonisti a Milano : fermati (Di sabato 25 aprile 2020) Tensioni anel giorno della Liberazione: un gruppo di manifestanti è stato fermato dalla polizia mentre improvvisava un corteo in memoria dei partigiani. Intorno alle 11:50, in zona via Padova, i poliziotti hanno incontrato circa 15 militanti dei Carc e la scena è stata ripresa da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena dai balconi. Dai filmati si vedono degli agenti che bloccano anche ragazze e anziani, tra i quali uno in bici che è finito sull’asfalto. Mattarella, 25: "Oggi come allora supereremo le avversità" Il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Liberazione d’Italia dal fascismo: "Chi combatte il virus onora la Repubblica" Sempre a, circa 20 antagonisti dei centri sociali sono stati fermati dalla polizia in via Ascanio ...

il_pucciarelli : Complimenti a @Conad che in due supermercati di Milano promette di versare all’associazione Branco un contributo pe… - paolaturci : Una piccola (l’ultima) parte del discorso che nel 1955 fece Piero Calamandrei a degli studenti universitari di Mila… - SkyTG24 : Per celebrare i 75 anni della #Liberazione il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha cantato #BellaCiao dal balcone d… - andrea61990928 : RT @LegaSalvini: ITALIANI CHIUSI IN CASA, MA SFILANO CORTEI PER IL #25APRILE - neroverdeAlle72 : RT @VanityFairIt: Il primo cittadino di Milano spiega ai più piccoli il 25 aprile in un video -