MES | Di Maio apre | “Si può trattare” E difende il Premier

(Di sabato 25 aprile 2020) (Teleborsa) – Luigi Dial MES perché “Questa è la partita della vita per noi. E non è ancora finita. Anzi è appena iniziata”. E sulla ricorrenza del 25 aprile: “Oggi è festa nazionale, festa di tutto il Paese e dovremo saper raccogliere l’impegno, lo spirito e il sacrificio che furono dei nostri nonni. Perché quella che abbiamo di fronte, anche se non è una guerra ne ha le sembianze. E provoca gli stessi effetti”. E poi su Fase 2 coronavirus, Colao, Draghi, RSA, Lavoro in nero. Sono gli argomenti affrontati dal Ministro degli Esteri in un’intervista “a tutto tondo” concessa a La Stampa, pubblicata nel giorno in cui si celebrano i 75 anni della Liberazione dal fascismo. Liberazione consacrata proprio quel 25 aprile 1945 con la fuga da Milano di Benito Mussolini oramai finito, ...