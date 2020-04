LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | in Belgio ieri 241 decessi

Leggi su oasport

(Di sabato 25 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARB, RISTORANTI: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 11.40 Dati ufficiali: nelle24 ore ci sono stati 217 ricoveri ma anche 195 dimessi. Isono stati 241, per un totale di 6917. 11.18 “L’utilizzo dei tamponi, dei test rapidi e dei dispositivi di protezione individuale rappresentano, al momento, gli strumenti più importanti per garantire la sicurezza; insieme ad una nuova riorganizzazione degli ospedali e delle cure territoriali per garantire assistenza sia a malati Covid che non Covid. Le scelte sinora effettuate non sono state concordate con la classe medica pugliese, ed alcune di queste scelte sono ...