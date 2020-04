Laura Chiatti saluta il pubblico di Verissimo e ringrazia chi sta lottando in prima linea

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 25 aprile 2020) Ancheha voluto fare un saluto aldicon un breve video messaggio mandato al programma condotto da Silvia Toffanin. Per il momento la conduttrice resta defilata, la rivediamo in video solo nelle immagini in replica. Ma per lei arrivano tanti video messaggio da parte di personaggi del mondo dello spettacolo e non solo! Oggi ilmento dia tutte le persone che stannoinnella battaglia contro il maledetto coronavirus. “So che sta diventando difficile per tutti” ha fatto notare. Il lockdown per il nostro paese è iniziato il 9 marzo e le restrizioni sono molto forti ormai da due mesi ma bisogna resistere perchè la luce in fondo al tunnel presto si inizierà a vedere.E IL SALUTO ALDI25 APRILE 2020 L’attrice invita tutti a ...