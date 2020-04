Fase 2, riaperture: biblioteche e musei già dal 18 maggio. Il calendario completo (Di sabato 25 aprile 2020) Fase 2, riaperture al 18 maggio: biblioteche e musei. Il calendario completo Si avvicina il momento in cui il premier, Giuseppe Conte, annuncerà agli italiani le decisioni del governo sulla Fase 2 della lotta al Coronavirus: nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui il calendario delle riaperture sarà suddiviso su ben 4 date. La task force guidata da Vittorio Colao, infatti, vorrebbe far ripartire alcuni specifici settori già lunedì 27 aprile, nonostante sia il presidente del Consiglio che il ministro della Salute, Roberto Speranza, abbiano manifestato scetticismo. Dopodiché, anche in base all’andamento della curva dei contagi, per ogni lunedì successivo (fino al 18 maggio) si andrà per gradi, sbloccando altre attività. Tra le novità riguardo le ... Leggi su tpi Aziende e negozi : Fase 2 - cosa cambia/ Regole per riaperture e protocolli sicurezza

Riaperture imprese e uffici - come saranno/ Fase 2 - nuove regole : date e linee guida

Fase 2 - tutte le tappe e le ipotesi sulle riaperture giorno per giorno (Di sabato 25 aprile 2020)2,al 18. IlSi avvicina il momento in cui il premier, Giuseppe Conte, annuncerà agli italiani le decisioni del governo sulla2 della lotta al Coronavirus: nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui ildellesarà suddiviso su ben 4 date. La task force guidata da Vittorio Colao, infatti, vorrebbe far ripartire alcuni specifici settori già lunedì 27 aprile, nonostante sia il presidente del Consiglio che il ministro della Salute, Roberto Speranza, abbiano manifestato scetticismo. Dopodiché, anche in base all’andamento della curva dei contagi, per ogni lunedì successivo (fino al 18) si andrà per gradi, sbloccando altre attività. Tra le novità riguardo le ...

TeresaBellanova : Fase due, riaperture e regolarizzazione dei migranti. Ecco come la penso. - fattoquotidiano : Coronavirus, il Veneto pensa già alla fase 3. Luca Zaia annuncia una nuova ordinanza con riaperture: dai cimiteri a… - sole24ore : Fase 2, il Governo ai sindacati: dal 4 maggio ok a manifattura ed edili. Allentamento per 2,7 milioni di lavoratori… - PdFEmiliaRomagn : RT @Luca08979341: Nella cosiddetta fase 2 si parla di riaperture di diverse attività tranne che delle chiese.rivolgiamo un appello alle aut… - Carla82495714 : RT @Tg3web: Dopo un lungo confronto, Governo e parti sociali trovano un accordo sul protocollo per avviare la fase 2. Mascherine e distanzi… -