Damascelli | il dramma di Sambia dovrebbe far riflettere chi governa il paese e il calcio

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 aprile 2020) Su Il Giornale, Tonyscrive di Junior, il centrocampista del Montpellier ricoverato in terapia intensiva per il coronavirus. Ha solo 23 anni, è intubato. Ma c’è anche un calciatore del Mattersburg, club austriaco di prima divisione, di cui non si conosce il nome ma si sa che è positivo. E il, in Europa, ancora discute su come ripartire. In Germania la Bundesliga vuole ripartire, mentre il sindacato di polizia tedesco è contrario e i tifosi pure. Mentre in Italia assistiamo al “palleggio” tra Coni e Feder, che, scrive, “è il riassunto di un sistema fragile ma comunque caratterizzato da un Ego fuori dimensione”. Scrive: “Tutti giurano che la priorità è la salute ma, un secondo dopo, tradiscono l’impegno e ordinano ai tesserati di prepararsi agli allenamenti. ...