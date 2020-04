Coronavirus, Oms: “Nessuna prova di immunità post infezione” (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus, a oggi non c’è nessuna prova di immunità. Il che, di conseguenza, non permette di consegnare delle autentiche ‘patenti’. A riferirlo è Organizzazione Mondiale della Sanità. A oggi non esistono prove di immunità da Coronavirus. A riferirlo, con grande rammarico, è direttamente l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Non ci sono certezze, infatti, che una persona … L'articolo Coronavirus, Oms: “Nessuna prova di immunità post infezione” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Oms : "I guariti dal coronavirus? Nessuna prova che siano immuni"

Coronavirus - l’Oms : “Nessuna prova che l’infezione dia l’immunità”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : OMS : “Il virus sarà con noi per moto tempo” (Di sabato 25 aprile 2020), a oggi non c’è nessunadi immunità. Il che, di conseguenza, non permette di consegnare delle autentiche ‘patenti’. A riferirlo è Organizzazione Mondiale della Sanità. A oggi non esistono prove di immunità da. A riferirlo, con grande rammarico, è direttamente l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Non ci sono certezze, infatti, che una persona … L'articolo, Oms: “Nessunadi immunitàinfezione” proviene da www.inews24.it.

Corriere : L’Oms: «Nessuna prova che l’infezione dia immunità, non si può dare alcuna “patente”» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: nessuna prova che infezione dia immunità - RaiNews : Non ci sono ancora prove scientifiche che le persone che sono guarite dal Covid-19 abbiano anticorpi che proteggono… - Italia_Notizie : Oms: «Ad ora l’immunità non è sicura, non si possono dare “patenti” o certificati» - SCapirai : RT @rtl1025: ?? Il presidente americano Donald #Trump e quello cinese Xi Jin Ping non hanno partecipato alla presentazione dell'iniziativa l… -