Coronavirus – In Egitto scuole chiuse, ma bus affollati. Estensione del coprifuoco col Ramadan. E parlare di Covid-19 è pericoloso (Di sabato 25 aprile 2020) Affermare che in Egitto il numero delle diagnosi di Covid-19 è sottostimato appare un eufemismo: stando ai dati ufficiali diffusi dal Ministero della Salute del Cairo, i casi accertati di pazienti positivi al Coronavirus sono 3.891. Su una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti (cifra superata un paio di mesi fa secondo l’esito dell’ultimo censimento) quella statistica si perde e soprattutto racconta una verità improbabile. I nuovi casi registrati sono appena 232, oltre a 11 morti che fanno salire il totale a 287 vittime dall’inizio dell’emergenza. Oltre 850 le persone considerate guarite. Dall’inizio della crisi sarebbero stati processati circa 75mila tamponi, più o meno quelli prodotti da una regione italiana di non massimo impatto. Questo in un Paese che già dalla fine di febbraio aveva iniziato ad adottare una serie di ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Egitto si illuminano le piramidi : “Stay home”

Coronavirus Egitto : chiuse le moschee anche per il Ramadan

Affermare che in Egitto il numero delle diagnosi di Covid-19 è sottostimato appare un eufemismo: stando ai dati ufficiali diffusi dal Ministero della Salute del Cairo, i casi accertati di pazienti ...

Coronavirus, preghiere a casa e pellegrinaggi vietati: così si celebra il Ramadan in lockdown. “Moschee chiuse per la prima volta da secoli”

risultato positivo al coronavirus, oggi è fuori pericolo. “Questo Ramadan lo passiamo in casa, si prega e si mangia con la famiglia. Diciamo che è un’occasione, nonostante tutto, per stringerci ai ...

risultato positivo al coronavirus, oggi è fuori pericolo. "Questo Ramadan lo passiamo in casa, si prega e si mangia con la famiglia. Diciamo che è un'occasione, nonostante tutto, per stringerci ai ...