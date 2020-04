VIDEO - Cannavaro rimugina | Quell' anno con Mazzarri avevo creduto allo scudetto | ma ci

(Di venerdì 24 aprile 2020) Paolo, ex capitano azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua avventura in azzurro ai microfoni di Canale 21: "Se chiedi ad uno che ha sempre mangiato pane e Napoli di voler tornare è ovvio che la risposta sia sempre ...

Paolo Cannavaro, ex capitano azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua avventura in azzurro ai microfoni di Canale 21: "Se chiedi ad uno che ha sempre mangiato pane e Napoli di voler ...Cannavaro ha inoltre aggiunto: "Per il bene di tutti ... Attenti, la fase 2 è più difficile della prima. Qui in Cina gira un video del famoso 'paniere' napoletano. Sono orgoglioso di come i miei ...