Test sierologici per chi entra in ospedale e per i pazienti scelti dai medici di famiglia (Di venerdì 24 aprile 2020) La Diesse Diagnostica ha registrato con marchio CE l’atteso Test sierologico. I laboratori di microbiologia di Siena e Firenze ne stanno verificando la sensibilità e specificità. L’esito sarà disponibile a breve. "Confermiamo la nostra volontà di utilizzare questi nuovi Test sierologici immunometrici che danno ulteriori informazioni (IGM, IGG, IGA) rispetto a quelli rapidi. Quelli prodotti da Diesse Diagnostica sono Test toscani e dal costo contenuto". A darne notizia è stato il presidente della Regione Enrico Rossi. "Dedicheremo questi Test primariamente alle persone che saranno ricoverate negli ospedali della Toscana con attività programmata - ha spiegato Rossi -. Nel 2019 abbiamo avuto circa 500mila ricoveri, la maggior parte dei quali di questo tipo. Il Test sierologico potrà essere effettuato sul paziente almeno una ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - ultime notizie – In Italia cala il numero dei ricoverati e delle terapie intensive. In Lombardia oltre 160 decessi nelle ultime 24 ore. Arcuri : «Il 4 maggio al via i test sierologici»

