Sciopero per il clima, dalla manifestazione in una piazza virtuale al Cameretta Tour: il Covid non ferma i giovani dei Fridays For Future (Di venerdì 24 aprile 2020) Si sciopera lo stesso, proprio davanti a Palazzo Chigi, a Roma. Con la differenza, però, che la presenza sarà virtuale: basta accedere accedere al sito e geolocalizzarsi. Il quinto Sciopero globale per il clima, venerdì 24 aprile, sarà dunque interamente digitale, ma non per questo meno vivo. Oltre alla partecipazione “in piazza”, gli attivisti dei Fridays For Future suggeriscono di appendere un oggetto verde alle finestre, di creare, come sempre, un proprio cartello e farsi un selfie con gli hashtag #24A e #FFF, #RitornoAlFuturo, #GlobalStrikeForclimate (e “taggando” le pagine dei Fridays), di pubblicare un contenuto artistico – canzone, ballo o disegno – in tema, infine, se si vuole, di piantare simbolicamente un seme. Partecipano allo Sciopero anche i “Teachers For Future”, che propongono un’ora di ... Leggi su ilfattoquotidiano Verdelli cacciato da Elkann - le (vere) ragioni del terremoto a Repubblica. Ko anche Scalfari - oggi un clamoroso sciopero

Coronavirus - niente accordo sulla cassa integrazione : in un'azienda informatica di Torino il primo sciopero in smartworking

