Rita Rusic è stata derubata | Drammatico evento per l’ex del GF Vip (Di venerdì 24 aprile 2020) Un Drammatico evento ha scosso la sua vita: Rita Rusic è stata derubata, così come racconta in una diretta su Instagram. Pedinata per mesi, così Rita Rusic è stata derubata di tutto in un minuto nel suo appartamento in America. Un episodio della sua vita talmente traumatico che la donna è stata poi curata da … L'articolo Rita Rusic è stata derubata Drammatico evento per l’ex del GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Rita Rusic - confessione a cuore aperto : “Sono andata da uno psichiatra”

Rita Rusic : "Sono andata da uno psichiatra dopo aver subito un furto. Mi sono sentita vulnerabile"

“Pedinata per due mesi - mi hanno rubato tutto”. Rita Rusic choc : cosa è successo (Di venerdì 24 aprile 2020) Unha scosso la sua vita:, così come racconta in una diretta su Instagram. Pedinata per mesi, cosìdi tutto in un minuto nel suo appartamento in America. Un episodio della sua vita talmente traumatico che la donna èpoi curata da … L'articoloper l’ex del GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

gossipblogit : Rita Rusic: 'Sono andata da uno psichiatra dopo aver subito un furto. Mi sono sentita vulnerabile' - BantiLuigi : RT @telegnocca: esercizi in casa per la divina Rita Rusic @ritarusic ???????????????? - Franc3sca1926 : RT @UTOPIANRISE: Licia: RITA RUSIC= MY QUEEN. Il mio primo punto di riferimento dentro la casa, una persona che io definisco #notforall ??… - Franc3sca1926 : RT @Trash50616672: LICIA CHE NOMINA SEMPRE PER PRIMA RITA RUSIC E AGGIUNGE RITA RUSIC MY QUEEN NON E' PER TUTTI L'HO DETTO MILLE VOLTE, MA… -