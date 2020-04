Milano | tesoretto in casa | arrestati padre e figlio marocchini a seguito di un indagine

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 aprile 2020) L’anti droga avviata dalla questura ha raggiunto il suo culmine Martedì 21 Aprile quando gli agenti, approfittando dell’arrivo di un parente, sono entrati con i cani anti droga nell’abitazione di una famiglia marocchina residente in zona navigli, sospettata di spaccio di stupefacenti. All’interno dell’appartamento i cani hanno trovato 55 grammi di cocaina, ma non solo: addosso alla sorella minore di 17 anni sono stati trovati 76 mila euro in contanti che ed altri 44 mila euro, per un totale di 120 mila, sono stati trovati nell’appartamento. Inoltre sono stati reperiti una macchina per il conteggio delle banconote e 1,2 grammi di hashish ad uso personale del. Il53 enne e il28 enne hanno cercato in un primo momento di scaricare la responsabilità della droga uno su l’altro, ma in ogni caso sono ...