In Fallout 76 c'è uno speciale cervo che vi fa trovare ricompense nascoste (se non lo uccidete)

La prossima volta che incontrate un cervo su Fallout 76, aspettate prima di ucciderlo e controllate prima il suo nome.L'aggiornamento di Wastelanders ha portato con sé molte cose nuove e meravigliose, e una di queste è un nuovo tipo di cervo albino. Questa versione è un po' diversa da quella normale: alcuni giocatori dicono che, se li salvate, diventeranno vostri alleati aiutandovi ad uccidere tutti i nemici sul vostro cammino. Altri sostengono che l'animale li abbia portati verso una serie di tesori all'interno di alberi cavi.Ci sono giocatori che hanno ucciso questa variante di animale, credendo che potesse avere un loot pregiato: sfortunatamente, dopo averli fatti fuori, hanno trovato solo della carne di cervo radioattivo. Infine, qualcuno afferma di aver risparmiato l'animale, salvo poi essere scortato in una zona dove però non si trova nessuna ...

La prossima volta che incontrate un cervo su Fallout 76, aspettate prima di ucciderlo e controllate prima il suo nome. L'aggiornamento di Wastelanders ha portato con sé molte cose nuove e meravigliose ...

