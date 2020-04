(Di venerdì 24 aprile 2020) Il sistema sanitario è collassato e secondo un'analisi del New York Times il numero dei morti è 15 volte più alto di quanto dicano i dati ufficiali

ParodiAl : RT @ilpost: In Ecuador il bilancio dell’epidemia è tra i peggiori al mondo - ilpost : In Ecuador il bilancio dell’epidemia è tra i peggiori al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Ecuador bilancio

Il Post

L’appuntamento di oggi dovrebbe essere cruciale sulla questione Mes e fondi per l’emergenza, a e riguardo la Merkel ha aggiunto: “Una cosa è chiara: dovremo essere pronti a dare contributi chiaramente ...In Sud America, si stima che Ecuador e Colombia perderebbero più di un punto percentuale del pil se il ... Eppure, la Cina, in quanto principale consumatore a livello mondiale, resta un elemento ...