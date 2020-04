I Pearl Jam sulla Apple Tv per “Gigaton Theatrical Experience”, uno speciale evento video e musicale (Di venerdì 24 aprile 2020) Pearl Jam e Apple TV annunciano “Gigaton Theatrical Experience”, uno speciale evento video e musicale, disponibile gratuitamente per tutti gli utenti di Apple TV per 7 giorni, al termine dei quali approderà su iTunes. Si tratta di un’opera visiva immersiva, che utilizza i video della band, prodotti dai pluripremiati Evolve Studios, in modo da creare un’ineguagliabile esperienza a 360°, volta ad amplificare l’enorme portata di “Gigaton”. La band aveva già anticipato su Instagram che un importante annuncio legato a un evento esclusivo sarebbe stato dato a breve, generando grande attesa tra i fan: https://www.instagram.com/p/B QlvfPjuJM/ . Dotata del rivoluzionario e coinvolgente formato audio Dolby Atmos e del sistema video, ad alta dinamicità, Dolby Vision, questa versione visiva dell’album è disponibile, per ... Leggi su domanipress Eddie Vedder - cantante dei Pearl Jam/ L'album Gigaton è già un successo (One World Together at Home)

Il tour dei Pearl Jam è posticipato al 2021 causa Coronavirus

