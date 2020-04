Facchinetti (manager di Daniel Cosmic) gli chiude il profilo Instagram: “Chi sbaglia paga”, ma i followers credono che sia una tattica (Di venerdì 24 aprile 2020) “Chi sbaglia paga”: è questa la punizione che Francesco Facchinetti ha deciso di adottare dopo aver assistito alla shitstorm mediatica contro il suo assistito Daniel Cosmic a causa di una diretta su Instagram in cui deride alcune fan in sovrappeso. “A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso”. A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso. — Francesco Facchinetti (@fraFacchinetti) April 24, ... Leggi su bitchyf Francesco Facchinetti manager di Daniel gli chiude il profilo Instagram : “Chi sbaglia paga” (Di venerdì 24 aprile 2020) “Chipaga”: è questa la punizione che Francescoha deciso di adottare dopo aver assistito alla shitstorm mediatica contro il suo assistitoa causa di una diretta suin cui deride alcune fan in sovrappeso. “A casa mia chipaga.hato, non è un cattivo ragazzo ma hato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere uncon centinaia di migliaia di followers, il suorimarrà chiuso”. A casa mia chipaga.hato, non è un cattivo ragazzo ma hato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere uncon centinaia di migliaia di followers, il suorimarrà chiuso. — Francesco(@fra) April 24, ...

IaiaSciacca : @robfior83 @frafacchinetti Manco io sinceramente ma Facchinetti è il suo manager se ho capito bene. - StraNotizie : Facchinetti (manager di Daniel Cosmic) gli chiude il profilo Instagram: 'Chi sbaglia paga', ma i followers credono… - Unf_Tweet : Francesco Facchinetti manager di Daniel gli chiude il profilo Instagram: 'Chi sbaglia paga' #DanielCosmicIsOverParty - Stitch_Chia : RT @ida90ida: Parliamo di Facchinetti il suo manager che spaccia la mossa di chiudergli il profilo come una punizione per quello che ha fat… - ida90ida : Parliamo di Facchinetti il suo manager che spaccia la mossa di chiudergli il profilo come una punizione per quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Facchinetti manager Francesco Facchinetti manager di Daniel gli chiude il profilo Instagram: “Chi sbaglia paga” Ultime Notizie Flash Amici, Francesco Facchinetti chiude l'account dell'ex allievo accusato di Body Shaming: interviene Martina Beltrami

Daniel Cosmic rimproverato duramente da Francesco Facchinetti, suo manager. Nelle ultime ore, l'ex allievo di Amici Daniel Piccirillo in arte Daniel Cosmic è finito al centro della bufera. Il cantante ...

