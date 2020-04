De Luca | “Andamento dei contagi positivo | possiamo pensare a riaprire”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidente della Regione Campania Dein conferenza stampa In relazione alla fase due, non perderemo un minuto di tempo se la situazione sarà tranquilla, altrimenti non ascolteremo nessuna pressione, ma faremo quello che sarà necessario per tutelare la vita dei nostri familiari. Abbiamo verificato cosa è successo negli ultimi 10 giorni per capire se siamo in una fase di contenimento delo. Dal 12 aprile i numeri sono stati 66-99-38-80-64-37-41-45-61-50-44. La valutazione che hanno fatto i nostri medici e gli esperti del Cotugno ci presentano un quadro rassicurante. Avendo da 10 giorni questa situazione stabilizzata credo checonsentirci di prendere decisioni di maggiore flessibilità e prime riprese delle attività economiche. Chiarisco che il rigore nei comportamenti dovremmo mantenerlo, il distanziamento sociale dovremmo ...