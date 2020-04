Cosa serve per la fase 2 coronavirus: test, mascherine e app. Il piano (Di venerdì 24 aprile 2020) Cosa serve per la fase 2 coronavirus: test, mascherine e app. Il piano Il direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza, intervenuto nel corso della trasmissione Agorà in onda su Rai 3, ha affermato che ci troviamo ancora nella fase 1 e che non dobbiamo dimenticarlo. Promemoria fondamentale in un Paese che ha fretta di far partire la fase 2, senza però avere ancora tutto quello che serve per iniziare davvero e concretamente la fase 2: quella della convivenza con il coronavirus. La seconda fase, infatti, non sta ancora iniziando perché come spiegato da Rezza non sono stati ancora debellati tutti i rischi e, seppur con qualche miglioramento, siamo ancora nella fase 1. Inoltre bisogna capire Cosa serve esattamente per affrontare il post-fase 1 e, soprattutto, se quello che ci serve è già ... Leggi su termometropolitico Cosa serve per la fase 2 coronavirus : test - mascherine e app. Il piano

Dieta alcalina - come funziona e a cosa (non) serve

Ultime Notizie dalla rete : Cosa serve Ripresa attività giudiziaria, i magistrati: ecco cosa serve Ottopagine Decaro ci spiega cosa chiedono i comuni per il post lockdown

Se poi serve che a livello locale si intervenga sulla liquidità, per poter mandare avanti le attività, “i comuni ci sono, con i fondi che già hanno. Vi siete fidati di noi, siamo a disposizione, ma ...

Renzi vuole aderire al Mes: “Ridicoli M5s e Lega che dicono no, serve liquidità”

Serve liquidità ora alle imprese”. Secondo Renzi il Consiglio europeo di oggi ... Tutto il resto verrà, perché bisogna capire chi ha sbagliato e cosa non ha funzionato, ma dobbiamo piano piano ...

