Coronavirus | uno studio rivela | le calze di nylon aumentano l’efficacia delle mascherine

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie Rrealizzaredi stoffa per proteggersi dalusando una calza dimigliora l’efficacia della protezione. La scoperta è frutto di unocondotto dal Departments of civil and environmental engineering and marine and environmental sciences northeastern university of Boston che ha misurato il potere filtrantedi stoffa fatte in casa. Ne sono state esaminate dieci diverse tra loro per modello, provenienza e filtraggio. Il campione è stato poi rapportato alle Ffp2 e alle Ffp3 – con un grado maggiore di protezione rispetto alle chirurgiche. Dall’esperimento è emerso, come era facilmente desumibile, che le Ffp2-3 fossero più efficacialtre al 99%. Lechirurgiche standard, se indossate con un filo ...