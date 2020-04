Coronavirus | Patronati e Caf chiusi | quando riaprono | servizi da remoto | regole e domande

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 aprile 2020) Una delle principaliche ci pone, in tutta Italia in questi giorni di emergenzaé: isono aperti? La necessitá di rispondere a questo quesito nasce come corollario dei tanti interrogativi che sono finit tra i grattacapi di tantissimi italiani in questi giorni di crisi sia sanitaria che economica nazionale, dal momento che sono davvero tanti cittadini che, per esempio, devono fare domanda all’INPS per le misure straordinarie previste dal decreto Cura Italia. Inoltre, piú in generale sono moltissimi i cittadini italiani che giá normalmente si riferiscono aiper la cura delle proprie incombenze fiscali, per pratiche e regolamentazioni, e insomma per tutto quello che fa riferimento a modulistiche e tempistiche di pratiche che possono riguardare sia il privato cittadino che le aziende. Ecco ...