Coronavirus: in convento 41 suore positive su 45 e c’è la prima vittima (Di venerdì 24 aprile 2020) Al convento di Sale, nell’Alessandrino, 41 suore su 45 risultano positive al Covid-19. Una di loro è deceduta questa mattina. Il Coronavirus all’inizio del mese di aprile ha colpito il convento di Sale. Le suore fanno parte dell’ordine delle Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù, una congregazione fondata dal sacerdote salese monsignor Amilcare Boccio. Leggi … L'articolo Coronavirus: in convento 41 suore positive su 45 e c’è la prima vittima proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus : in convento 41 suore positive su 45 e c’è la prima vittima

Coronavirus - decedute 7 suore in un convento di Bologna

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus convento Coronavirus: al convento di Sale 41 suore su 45 positive e c'è una prima vittima Radiogold Coronavirus è in fase discendente: ma non torneremo subito alla normalità

Coronavirus è in fase discendente ... Secondo Vaia è invece possibile far tornare le persone in chiesa e nei luoghi di culto con ingressi limitati e finestre aperte. Alla domanda se il virus tornasse, ...

La pandemia non ferma le tradizioni, fuochi di San Marco e festa di San Francesco via social

È quanto dichiarano gli assessori alla Città Europea Tiziano Caudullo e alla Promozione dei Centri Storici Anna Maria Turano informando che le iniziative in programma per oggi, venerdì 24, e domani ...

