Confesercenti | scenario DEF inquietante | serve fare di più

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Loindicato dalle bozze del DEF è terrificante: se confermata, la flessione prevista del PIL è la peggiore dalla Seconda guerra mondiale ad oggi. Come allora, servirà una fase di ricostruzione, che deve partire da un maggior sostegno alle imprese. Questa la lettura didel Documento di Economia e Finanza presentato dal Governo. Per l’associazione il calo dei consumi delle famiglie si attesterebbe intorno al 7,2%, equivalenti a una perdita – a prezzi costanti – di circa 75 miliardi di euro. “Vorrebbe dire tornare al di sotto dei livelli di spesa del 2013, nel pieno della grande crisi finanziaria internazionale. Drammatiche sono anche le ricadute attese per il lavoro: 490mila occupati in meno vuol dire cancellare tutti i guadagni di occupazione successivi al 2016“, spiegain una ...