Come riorganizzare il traffico in città con i big data (Di venerdì 24 aprile 2020) Auto e big data (Getty Images)C’è fermento, la fase 2 della mobilità è tra le più delicate da gestire. Mezzi pubblici, servizi di sharing, affollamenti, ingressi contingentati, spazi ridotti. Iniziano a circolare ipotesi di varia natura, anche per scongiurare il traffico privato aggressivo. “Parlando di mobilità, la fase 2 e la fase 3 saranno ben diverse” precisa Paolo Beria, professore di Economia dei trasporti al Politecnico di Milano. E impongono diverse riflessioni. “Si ipotizza che ci sarà un ritorno all’uso dell’automobile. Credo sia abbastanza gestibile agli inizi, perché circoleranno meno persone, la vedo più difficile quando tutti riprenderanno a muoversi di più. È invece il momento buono per accelerare sulle piste ciclabili”, Come qualche amministrazione ha ... Leggi su wired (Di venerdì 24 aprile 2020) Auto e big(Getty Images)C’è fermento, la fase 2 della mobilità è tra le più delicate da gestire. Mezzi pubblici, servizi di sharing, affollamenti, ingressi contingentati, spazi ridotti. Iniziano a circolare ipotesi di varia natura, anche per scongiurare ilprivato aggressivo. “Parlando di mobilità, la fase 2 e la fase 3 saranno ben diverse” precisa Paolo Beria, professore di Economia dei trasporti al Politecnico di Milano. E impongono diverse riflessioni. “Si ipotizza che ci sarà un ritorno all’uso dell’automobile. Credo sia abbastanza gestibile agli inizi, perché circoleranno meno persone, la vedo più difficile quando tutti riprenderanno a muoversi di più. È invece il momento buono per accelerare sulle piste ciclabili”,qualche amministrazione ha ...

AmedeoPrincipe : @Smg_1908 Sono diversi giorni che con mia moglie pensiamo a come riorganizzare il negozio e questo della prova è un bel problema.. - Pat_oddo : RT @CarloStagnaro: @francedrago @valeriafedeli ii) Per aprire a settembre (e a fortiori anche prima) occorre riorganizzare gli orari e i tu… - MilanoFree : La Fase 2 dell’emergenza Covid-19: come riorganizzare i posti di lavoro #cronaca #Milano - CarloStagnaro : @francedrago @valeriafedeli ii) Per aprire a settembre (e a fortiori anche prima) occorre riorganizzare gli orari e… - Kottomano : RT @P10paola: @Kottomano 1 -Siamo tutti in attesa come te. Il problema ( che in molti non capiscono) è che ci vuole tempo x organizzarsi in… -

Ultime Notizie dalla rete : Come riorganizzare Come riorganizzare il traffico in città con i big data Wired.it Sicurezza a scuola, come si ritornerà in classe. Docenti e presidi over 55 sono più a rischio

Ma in questi Paesi, come in Italia da settembre, basteranno la sanificazione degli ambienti ... "Abbiamo sempre detto che le nostre classi sono affollate, questa può essere un'occasione per ...

Agriturismo e coronavirus. Turismo Verde Cia: persi 1,4 miliardi, subito misure per la fase 2

Nell’esigenza di capire non solo quando ripartire, ma anche come riorganizzare i servizi ricettivi, distintivi delle oltre 23 mila strutture agrituristiche italiane, Turismo Verde-Cia chiede ora al ...

Ma in questi Paesi, come in Italia da settembre, basteranno la sanificazione degli ambienti ... "Abbiamo sempre detto che le nostre classi sono affollate, questa può essere un'occasione per ...Nell’esigenza di capire non solo quando ripartire, ma anche come riorganizzare i servizi ricettivi, distintivi delle oltre 23 mila strutture agrituristiche italiane, Turismo Verde-Cia chiede ora al ...