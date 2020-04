Ciclismo | Tom Dumoulin | “Le corse virtuali non sono veritiere”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tanti dubbi in questa fase di stallo. Nei Paesi in cui il lockdown è rigido (Italia, Francia e Spagna su tutte) i ciclisticostretti ad utilizzare solamente i rulli per allenarsi. Molti però nond’accordo su questo tipo di preparazione, rifiutando anche le variechestate create in questi giorni. Uno di questi è l’ex campione del mondo a cronometro Tom. L’olandese si è espresso ai microfoni di De Limburger: “Capisco che non c’è niente di meglio ma non è affatto vicino allereali. Anche i risultati nonaffidabili; non dicono nulla. Wout van Aert è davvero il re della potenza della pedalata e ha concluso decimo nel Fiandre virtuale. I dispositivi provengono da marchi diversi e nonadeguatamente calibrati, il che è essenziale. Il peso inserito deve ...