Chiusi 7 canali Telegram che diffondevano quotidiani online (Di venerdì 24 aprile 2020) La FIEG ha annunciato che l’AGCOM ha accolto la sua richiesta, disponendo la chiusura di sette canali Telegram L'articolo Chiusi 7 canali Telegram che diffondevano quotidiani online proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 24 aprile 2020) La FIEG ha annunciato che l’AGCOM ha accolto la sua richiesta, disponendo la chiusura di setteL'articolocheproviene da TuttoAndroid.

PafferInfo : Fto: “Canali Gds chiusi, zero rimborsi dei biglietti aerei per le agenzie” - flylab_biz : Fto: “Canali Gds chiusi, zero rimborsi dei biglietti aerei per le agenzie” | TTG Italia - annasnt66 : @RaiUno improvvisamente nessun segnale rai ...chiusi i canali - Rita48620496 : RT @ADMOERodv: Gli uffici di ADMO ER sono temporaneamente chiusi, in linea con le nuove direttive ministeriali ? Ma siamo sempre operativi… - SamueleMartini1 : @Valenti17938768 3 g, fa parlavo con un ufficiale dei C/c, e anche loro sono stanchi di questa gente e dei social c… -