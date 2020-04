Alessandro Borghese 4 Ristoranti: record di ascolti per la nuova puntata (Di venerdì 24 aprile 2020) Alessandro Borghese 4 Ristoranti da record su Sky Uno: la nuova puntata è stata la più vista di sempre, con 694 mila spettatori medi sul canale! Debutto da record per Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Ieri sera, su Sky Uno/+1 e on demand, la nuova puntata della produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia ha segnato il suo miglior risultato di sempre totalizzando 693.749 spettatori e l'1,56% di share. La sfida tra i ristoratori - che ieri era ambientata tra i suggestivi canali di Venezia - ha segnato un +88% rispetto al debutto del precedente ciclo di episodi, toccando quota 1.098.088 contatti con una altissima permanenza, al 63%. La puntata di ieri del programma di Chef Alessandro Borghese - ormai un cult della televisione italiana, capace di ... Leggi su movieplayer 4 Ristoranti - il favoloso mondo di Alessandro Borghese

