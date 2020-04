Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 23 APRILEORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA NETTUNENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 23+500, È TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DELLA MECCANICA, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI APRILIA. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. PRUDENZA PER CHI È IN VIAGGIO SULLA A1NAPOLI, SEGNALATO VEICOLO IN PANNE TRA COLLEFERRO E ANAGNI VERSO NAPOLI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI MAGLIANA E PISANA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀNAPOLI, PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, FINO AL 9 MAGGIO PREVISTE MODIFICHE AI TEMPI DI VIAGGIO E AGLI ORARI DELLE FRECCE. MAGGIORI DETTAGLI SONO ...