Vertice UE, la spunta Giuseppe Conte: ok al Recovery Fund urgente (Di giovedì 23 aprile 2020) Iniziano a trapelare le prime notizie dal delicato e fondamentale Vertice UE tra i capi di Stato. Sul banco c’è il piano d’azione internazionale per l’Unione Europea per affrontare l’emergenza Coronavirus. A quanto riferisce il premier Giuseppe Conte, ci sarebbero stati “Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del Consiglio Europeo appena terminato”. Nello specifico, spiega Conte che tra poco parlerà in conferenza stampa, “i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico”. Lo strumento in questione però non sono ancora i Coronabond, ma il Recovery Fund, “che dovrà essere ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 aprile 2020) Iniziano a trapelare le prime notizie dal delicato e fondamentaleUE tra i capi di Stato. Sul banco c’è il piano d’azione internazionale per l’Unione Europea per affrontare l’emergenza Coronavirus. A quanto riferisce il premier, ci sarebbero stati “Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del Consiglio Europeo appena terminato”. Nello specifico, spiegache tra poco parlerà in conferenza stampa, “i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da vararemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico”. Lo strumento in questione però non sono ancora i Coronabond, ma il, “che dovrà essere ...

Iniziano a trapelare le prime notizie dal delicato e fondamentale vertice UE tra i capi di Stato. Sul banco c’è il piano d’azione internazionale per l’Unione Europea per affrontare l’emergenza ...

