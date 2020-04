The O.C. torna su Italia 1 e prova a conquistare anche i più giovani come ha fatto con i trentenni (Di giovedì 23 aprile 2020) Ci ha fatto sognare, ci ha fatto ridere, ci ha fatto commuovere, ci ha fatto arrabbiare e ci ha fatto innamorare. E’ stata la serie cult per le generazioni nate tra gli anni ottanta e novanta e da questa sera torna su Italia 1. Un regalo che pare Mediaset abbia deciso di fare ai fans che da giorni ne implorano il gran ritorno. The O.C. torna da oggi 23 aprile 2020 su Italia 1 alle 19 con tutte le stagioni di una delle serie più amate di tutto i tempi trasmesse sulla tv in chiaro. Forse i protagonisti vi sembreranno poco simili ai giovani di oggi perchè non avranno uno smarphone tra le mani, perchè non useranno i social network, ma cari ragazzi di oggi, guardate questa seria che in questi giorni di quarantena potrebbe conquistare il vostro cuore come ha fatto con noi, che oggi abbiamo superato i trenta e conosciamo a memoria le puntate più significative ... Leggi su ultimenotizieflash The O.C. - il teen drama torna in chiaro su Italia 1 dal 23 aprile - poi si sposta su La5

The O.C. torna in tv 13 anni dopo : 10 curiosità sulla serie

Italia 1 - ritorna The OC alle 19 : e la prima serata scatta alle 21 - 30 (Di giovedì 23 aprile 2020) Ci hasognare, ci haridere, ci hacommuovere, ci haarrabbiare e ci hainnamorare. E’ stata la serie cult per le generazioni nate tra gli anni ottanta e novanta e da questa serasu1. Un regalo che pare Mediaset abbia deciso di fare ai fans che da giorni ne implorano il gran ritorno. The O.C.da oggi 23 aprile 2020 su1 alle 19 con tutte le stagioni di una delle serie più amate di tutto i tempi trasmesse sulla tv in chiaro. Forse i protagonisti vi sembreranno poco simili aidi oggi perchè non avranno uno smarphone tra le mani, perchè non useranno i social network, ma cari ragazzi di oggi, guardate questa seria che in questi giorni di quarantena potrebbeil vostro cuorehacon noi, che oggi abbiamo superato i trenta e conosciamo a memoria le puntate più significative ...

mauroarcobaleno : @vfeltri Tutto torna allora... Difatti Papi is the number one. Sic. - bnotizie : The O.C. torna su Italia 1 | La Gazzetta dello Spettacolo - MangiolaAntonio : Venerdì 24/4, alle ore 19, torna Be The Future. La protagonista della 10^ puntata sarà @dio_mira Cennamo, direttore… - zazoomblog : The O.C. il teen drama torna in chiaro su Italia 1 dal 23 aprile poi si sposta su La5 - #drama #torna #chiaro… - ElBicioTwitch : RT @parallelecinico: Federico Buffa torna a parlare di NBA. Chicago Bulls, Michael Jordan, The Last Dance. Tra poco, alle 20:15 su @SkySpor… -

Ultime Notizie dalla rete : The torna 'After Life', torna il sarcasmo di Ricky Gervais: "Non credo nell'aldilà. La vita è amare, mangiare e poi morire" La Repubblica The O.C. torna su Italia 1

A grande richiesta, la prima stagione tornerà così in onda su Italia 1 tutti i giorni alle 19.00 fino a martedì 5 maggio, con due episodi a serata. Dopo il lancio su Italia 1, The O.C. passerà su La5: ...

Tornare a vincere con Ben Affleck da oggi in digitale: ecco dove vederlo

I primi 10 minuti di Tornare a vincere, il film con Ben Affleck, sono disponibili sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros Italia. Tornare a vincere, il film di Gavin O'Connor con protagonista il ...

A grande richiesta, la prima stagione tornerà così in onda su Italia 1 tutti i giorni alle 19.00 fino a martedì 5 maggio, con due episodi a serata. Dopo il lancio su Italia 1, The O.C. passerà su La5: ...I primi 10 minuti di Tornare a vincere, il film con Ben Affleck, sono disponibili sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros Italia. Tornare a vincere, il film di Gavin O'Connor con protagonista il ...