Tablet e computer distribuiti dai carabinieri agli studenti nel Golfo di Policastro

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSapri (SA): I militari della Compagnia di Sapri hanno iniziato la consegna di circa 50 trae PC per la formazione a distanza deglidell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Pisacane“ di Sapri. Con questa iniziativa si vuole dare la possibilità, in questo particolare momento di emergenza, di concederealunni che necessitano e che ne hanno fatto regolare richiesta, dotazioni informatiche di proprietà della Scuola in comodato d’uso gratuito. L’IIS “Carlo Pisacane” da giorni si è dunque attivato al fine di potersi attrezzare opportunamente garantendo il servizio a chi ne avesse dichiarata necessità e grazie al supporto deiè riuscita a far consegnare il materiale elettronico nei diversi comuni dell’area del basso Cilento dove sono residenti ...

Limitiamo il cosiddetto «screen time» dei nostri figli anche in questo difficile periodo in cui sono costretti a trascorrere più tempo rinchiusi a casa. Per screen time si intende il tempo permesso da ...L’obiettivo è dotare le famiglie in difficoltà di un computer portatile o di un tablet, in modo tale da permettere ai ragazzi di accedere ai sistemi di Didattica a Distanza (DAD), così importanti in ...