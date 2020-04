Strage Ustica | lo Stato dovrà risarcire la compagnia aerea Itavia

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 23 aprile 2020) La sentenza della Corte d’Appello sulladicondannato. ROMA – La sentenza della Corte d’Appello di Roma sulladiha condannato lolaper una cifra di 330 milioni di euro (265 erano già stati stabiliti nel 2018). La cifra dovrà essere versata agli eredi del titolare della, che è in amministrazione controllata ormai dal 1980. A dover sborsare questi soldi, in particolare, sono i Ministeri dei Trasporti e delle Infrastrutture e della Difesa. Si chiude qui la vicenda con i due Dicasteri dovranno sborsare questa cifra in un momento non facile vista l’emergenza coronavirus. La sentenza La sentenza della Corte d’Appello ha coinvolto sia il Ministero dei Trasporti che quello della Difesa. Secondo quanto deciso dal giudice, la caduta dell’aeromobile ...