Repubblica: via Carlo Verdelli Lui ad Affari: "Non so il motivo" (Di giovedì 23 aprile 2020) A poche ore dal consiglio di amministrazione di GEDI, filtrano le prime indiscrezioni sulle nomine che verranno ufficializzate nel pomeriggio: John Elkann sarà il Presidente di GEDI, mentre Maurizio Molinari diventerà direttore di Repubblica al posto di Carlo Verdelli. Massimo Giannini prenderà la direzione de La Stampa e dei giornali locali Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani Repubblica : via Carlo Verdelli C'è Molinari - Giannini a La Stampa

Concorso Senato della Repubblica - 30 assistenti parlamentari : rinviato diario prove

"Repubblica lo scrive tutti i giorni - guarda Saviano". Sallusti demolisce Giannini - lui balbetta in diretta (Di giovedì 23 aprile 2020) A poche ore dal consiglio di amministrazione di GEDI, filtrano le prime indiscrezioni sulle nomine che verranno ufficializzate nel pomeriggio: John Elkann sarà il Presidente di GEDI, mentre Maurizio Molinari diventerà direttore dial posto di. Massimo Giannini prenderà la direzione de La Stampa e dei giornali locali Segui sutaliani.it

borghi_claudio : Vi ricordate il video in cui avevamo ricordato come il non mettere in circolo soldi per chi non può lavorare fa fal… - enpaonlus : Coronavirus e animali domestici, non sono loro a contagiare l'uomo - davidealgebris : Tutti italiani devono dire grazie @FedeAngeli per rischiare la vita contro la Criminalita’. Chi ha aiutato per anni… - amperrino : Repubblica: via Carlo Verdelli. Lui ad - 1tal1al1b3ra : RT @borghi_claudio: Vi ricordate il video in cui avevamo ricordato come il non mettere in circolo soldi per chi non può lavorare fa fallire… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica via Coronavirus, al via da domani in Inghilterra la sperimentazione del vaccino sull'uomo la Repubblica Muore per coronavirus Carlo Vergani, il geriatra milanese che studiava la nuova longevità

passeggiate con i bambini e ritorno dei runner di EMANUELE LAURIA rep Approfondimento Coronavirus, il piano segreto per contrastare l'emergenza pronto da gennaio ma usato solo a marzo di FLORIANA ...

Campania, sequestrate venti tonnellate di pellet con sostanze nocive

Un commercio illecito di pellet contenente sostanze pericolose è stato scoperto in Campania e in altre località italiane attraverso indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento ...

passeggiate con i bambini e ritorno dei runner di EMANUELE LAURIA rep Approfondimento Coronavirus, il piano segreto per contrastare l'emergenza pronto da gennaio ma usato solo a marzo di FLORIANA ...Un commercio illecito di pellet contenente sostanze pericolose è stato scoperto in Campania e in altre località italiane attraverso indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento ...