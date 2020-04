Non voglio cambiare pianeta: il viaggio (e la libertà) secondo Jovanotti (Di giovedì 23 aprile 2020) Ha pedalato per 4mila chilometri lungo la Panamericana, un mese di viaggio, 200 ore sulla bicicletta. Al ritorno, ha consegnato 60 ore di girato: video e riprese fatte da solo, con iPhone e go-pro. Un progetto nato per gioco e diventato un racconto, che diventa «un lungo film» a episodi da 15 puntate (più una). Così Jovanotti ha fatto nascere “Non voglio cambiare pianeta”, nuovo format di docu-trip per RaiPlay, visibile da venerdì: viaggi e storie, colonna sonora autoprodotta (e ci mancherebbe) insieme a brevi clip, paesaggi lontanissimi, gambe bruciate dal sole e tramonti mozzafiato. Una celebrazione del movimento e dell’esplorazione: mentre noi guardavamo Sanremo, lui attraversava il deserto di Atacama («per i ciclisti è una leggenda, un luogo chiave», spiega in conferenza stampa), superava le Ande, incontrava ... Leggi su linkiesta Non voglio cambiare pianeta - su RaiPlay arriva il docutrip di Jovanotti

