Non voglio cambiare pianeta | il docutrip di Jovanotti in Sud America dal 24 aprile su

Non voglio cambiare pianeta è il titolo del docutrip in 15+1 (16 in tutto) puntate realizzato da Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti che andrà online dal 24 aprile 2020 su RaiPlay. 40 giorni di pedalata da Santiago del Cile a Buenos Aires, con una telecamerina attaccata al manubrio e uno zaino con il minimo necessario. Il titolo è un omaggio al verso del poeta cileno Pablo Neruda, tratto dalla poesia Il Pigro: ""È un pianeta spettacolare il nostro e non va cambiato, sta a noi cambiare per poterlo vivere senza problemi".

Non voglio cambiare pianeta : il viaggio (e la libertà) secondo Jovanotti

