Mes | Mattarella incontra Conte | “Serve solidarietà europea”

(Di giovedì 23 aprile 2020) Continuano i dibattiti sul Mes, concheil premier. Per il capo dello Stato serve solidarietà europea. Non si ferma il dibattito sul Mes, più caldo che mai nell’ultimo mese. In merito interviene anche il Presidente della Repubblica, Sergio, che chiede solidarietà europea all’unione. La richiesta diè arrivato nell’incontro … L'articolo Mes,: “Serve solidarietà europea” proviene da www.inews24.it.

Questo il tema del faccia a faccia tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ... Già, perché, anche tra i duri e puri anti-Mes si esclude ...La via di mezzo, per ora, sembra essere sì il Mes, ma senza condizionalità se usato per spese sanitarie. Il punto sulla Fase 2 in Italia A quanto si apprende, l’incontro tra Conte e Mattarella ...