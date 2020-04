Manhunt | Deadly Games | la seconda stagione della serie sulla “caccia ai serial killer”

(Di giovedì 23 aprile 2020)La caccia ad Eric Rudolph, il terrorista statunitense colpevole di aver fatto esplodere una bomba al Centennial Olympic Park di Atlanta il 27 luglio 1996 nel corso delle Olimpiadi, sarà il fulcro di, laantologica statunitense ideata da Andrew Sodroski, Jim Clemente e Tony Gittelson disponibile, da oggi, su StarzPlay. 10 nuovi episodi, incentrati sull’attentato – realmente avvenuto – che ha portato alla morte di 2 persone e al ferimento di altre 111, avrà come protagonista Jack Huston, scelto per interpretare il pericoloso criminale.2: trama e anticipazioni La, oltre a raccontare la vita di Eric Rudolph, si concentrerà anche su Richard Jewell, ossia il guardiano del Centennial Olympic Park interpretato da Cameron Britton. Nonostante la scoperta ...

In una giornata ricca di novità tra Manhunt: Deadly Games su StarzPlay (qui la scheda), After Life 2 su Netflix (qui la recensione) e Defending Jacobs su Apple Tv+ (qui la scheda) non mancano le ...Manhunt: Deadly Games la storia di Richard Jewell e dell’attentato alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 nella seconda stagione su StarzPlay in Italia La caccia all’uomo, al criminale, al colpevole, è un ...