Locatelli: “Non credo proprio che il pallone possa essere una fonte di contagio” (Di giovedì 23 aprile 2020) Accanto al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, oggi, in conferenza stampa era presente Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Ha risposto ad una domanda sulla potenzialità di contagio del pallone, cosa che secondo Repubblica preoccuperebbe il Governo. “Non credo che la sfera di cuoio possa rappresentare un veicolo che contribuisce alla diffusione del contagio nell’ambito dei 22 calciatori più eventuali sei che entrino. E neppure per la terna arbitrale. Anche qui va fatta una comunicazione e riflessione solida, e questa mi sembra un po’ poco solida”. L'articolo Locatelli: “Non credo proprio che il pallone possa essere una fonte di contagio” sembra essere il primo su ilNapolista. Leggi su ilnapolista Scuola - Franco Locatelli : “Non si può tornare prima di settembre”

Coronavirus - Locatelli : "Non sarà un'estate normale. A giorni i test sierologici"

