Le squadre del ventennio 2000-2020 | Il Lione dei 7 titoli di fila

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il, negli anni, stabilisce una egemonia assoluta in patria aggiudicandosi ben 7nazionali. Merito anche di una società all'avanguardia capitanata da Aulas. A Lacombe succede Jacques Santini, direttore tecnico, che passa a ricoprire le vesti di allenatore. Il nuovo mister fa subito benissimo conducendo i suoi al secondo posto nel campionato-2001 e alla vittoria, nella stessa stagione, della Coppa di Lega. Trofeo importante, il primo vinto dal club francese dopo la Coppa...

emergenzavvf : #COVID19, prosegue l’allestimento dell’ospedale da campo a Schiavonia (PD). Squadre e autogru dei #vigilidelfuoco a… - GuidoAlberto6 : @1899ViaBerchet @abruzzoom @RedazioneLaziow @lazio100x100 @sslazioecuador @LazioArt @OfficialSSLazio… - RobRe62 : RT @emergenzavvf: #COVID19, prosegue l’allestimento dell’ospedale da campo a Schiavonia (PD). Squadre e autogru dei #vigilidelfuoco al lavo… - AristarcoScann1 : RT @emergenzavvf: #COVID19, prosegue l’allestimento dell’ospedale da campo a Schiavonia (PD). Squadre e autogru dei #vigilidelfuoco al lavo… - fabrizio_cerri : @ChristianTolve Quattro CL con tre squadre diverse, da protagonista. In assoluto uno fra i migliori centrocampisti… -

Ultime Notizie dalla rete : squadre del

Goal.com

Andrea Petagna, attaccante di proprietà del Napoli ma in prestito alla SPAL fino al termine di questo campionato, alle 19 parlerà ai microfoni di Sky Sport. Direttamente da casa sua, il bomber classe ...«Nei giorni scorsi il messaggio più bello l’ho ricevuto da un tifoso, dispiaciuto perché col campionato fermo non avrei avuto la possibilità di provare a diventare il miglior marcatore del Varese in ...