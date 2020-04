La pandemia è globale e lo sono anche gli errori e i guai dei governi (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma. “In Europa quasi la metà dei decessi con il Covid 19 ha interessato persone residenti in case di riposo”: lo ha detto ieri il direttore europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Hans Kluge, certificando con la burocratica lentezza dell’Oms una realtà già evidente ma che prende corpo c Leggi su ilfoglio Più che una pandemia globale - questa è un'opportunità epocale

Più che una pandemia globale - questa è un'opportunità epocale

Nessuna pandemia globale. Questo rumore è ingiustificato - vi dico perché (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma. “In Europa quasi la metà dei decessi con il Covid 19 ha interessato persone residenti in case di riposo”: lo ha detto ieri il direttore europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Hans Kluge, certificando con la burocratica lentezza dell’Oms una realtà già evidente ma che prende corpo c

_MiBACT : #Coronavirus, il ministro @dariofrance ai 140 ministri della Cultura @Unesco nell’incontro virtuale per discutere l… - Fontana3Lorenzo : Siamo sicuri che la risposta alla pandemia globale possa venire dall'Oms? Servizio inquietante.... - berlusconi : La vicenda della #pandemia ha dimostrato i gravi limiti del sistema cinese. La #Cina non esce bene da questa vicend… - Cice534 : RT @florescerasus: Ma i docenti universitari lo sanno che non abbiamo deciso noi che scoppiasse una pandemia globale e che quindi dovrebber… - jenlisaswasabi : RT @jenlisaswasabi: per una volta UNA che le little mix avrebbero rilasciato un album per l’estate e non in un novembre qualsiasi si è scat… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia globale La pandemia è globale e lo sono anche gli errori e i guai dei governi Il Foglio La pandemia è globale e lo sono anche gli errori e i guai dei governi

e cioè che quando si è alle prese con una pandemia per la quale non esiste ancora vaccino, allora ecco appunto i problemi e le tragedie... Livornese, del 1950, ha lavorato tra Milano e Roma, dove vive ...

Anche il WWF aderisce a Global digital strike del 24 aprile

23 aprile. Un’ampia schiera di movimenti e associazioni lanciano oggi #RitornoAlFuturo, ambizioso piano per la rinascita. La proposta nasce da Fridays For Future, il movimento di giovani per il clima ...

e cioè che quando si è alle prese con una pandemia per la quale non esiste ancora vaccino, allora ecco appunto i problemi e le tragedie... Livornese, del 1950, ha lavorato tra Milano e Roma, dove vive ...23 aprile. Un’ampia schiera di movimenti e associazioni lanciano oggi #RitornoAlFuturo, ambizioso piano per la rinascita. La proposta nasce da Fridays For Future, il movimento di giovani per il clima ...