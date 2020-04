Coronavirus fase 2, spostarsi fuori regione: la decisione del governo (Di giovedì 23 aprile 2020) Uscire dalla regione non sarà possibile a breve. Tra l’altro questa è una questione che preoccupa parecchio i vari governatori in vista della fase dell’emergenza Coronavirus: con le riaperture previste dopo il 4 maggio, i proprietari di seconde case si potranno spostare dal loro territorio? E ci si potrà muovere da una regione all’altra? Sembra abbastanza chiaro, a conclusione della prima attività svolta dalla task force, che gli spostamenti continueranno a essere molto limitati, perché il Covid-19 non ha mollato la presa e, tra le città del Nord e quelle del Centro-Sud, la diffusione continua a seguire percorsi diversi. Resteranno, dunque, limiti alla mobilità tra un territorio e un altro, così come rimarranno alcune “aree rosse”, visto che gli esperti suggeriscono di condizionare le aperture alla ... Leggi su caffeinamagazine LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : oggi il Consiglio europeo - l’Italia si avvicina alla fase 2

